بيان للمتحدث باسمه : مجلس النواب يرفض محاولات التأثير على مواقف النواب السياسية

طرابلس 1 مارس 2022 (وال) – أدان مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بتعرض عدد من أعضائه من تهديدات، على خلفية المشاورات الجارية في طبرق لمنح الثقة للحكومة التي قدمها (فتحي باشاغا) لمجلس النواب أمس الاثنين.

وقال المجلس في بيان له نشره المتحدث باسمه ” عبد الله بليحيق ” إن عدد كبير من أعضاء مجلس النواب تعرضوا لتهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم وبمنعهم من العودة لبيوتهم ووصل الأمر إلى الاعتداء على منازل بعضهم .

وأكد البيان تضامن ودعم المجلس للنواب الذين تعرضوا للتهديدات بغض النظر عن أي توجه سياسي، مؤكدا على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

وجاء في البيان أن المجلس يحمل السلطة التنفيذية، كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء مجلس النواب، ويطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة من وصفهم بالمجرمين للعدالة.