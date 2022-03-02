الخطوط الجوية الافريقية تعلن استئناف رحلاتها الى مطاري جدة والمدينة ابتداءً من الأسبوع القادم .

طرابلس 01 مارس 2022م ( وال ) – أعلنت الخطوط الجوية الافريقية استئناف تسيير رحلاتها إلى مطاري جدة والمدينة لنقل المعتمرين للأراضي المقدسة ابتداءً من الاسبوع القادم .

جاء ذلك بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه عقب الاجتماع الذي عقده مسؤولي شركة الخطوط الجوية الافريقية مع مسؤولين بهيئة الطيران المدني السعودي وبعض الجهات ذات العلاقة بحضور السفير الليبي بالسعودية وفقا لما نشرته الشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

حيت تم خلال الاجتماع استعراض كافة المختنقات التي حالت دون استئناف رحلات الخطوط الجوية الافريقية إلى مطارات المملكة السعودية.

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