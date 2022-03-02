وليامز تشددعلى أن أفضل طريق للمضي قدماً لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت تأتي من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.

طرابلس 2 مارس 2022 ( وال ) – جددت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ” ستيفاني ويليامز ” التأكيد على الأهمية الملحة للتوافق والشمولية في البيئة السياسية المعقدة الحالية في البلاد.

‏‏جاء ذلك خلال لقائها أمس بطرابلس مع ممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وعمداء بلديات كاباو ويفرين والقلعة.

وشددت ” ويليامز ” على أنّ أفضل طريق للمضي قدماً، هو اجراء انتخابات حرة وذات مصداقية بناء على قاعدة دستورية سليمة وقوانين انتخابية متوافق عليها.

وذكرت ” ويليامز ” في سلسلة تغريدات نشرتها عبر تويتر ‏ان عمداء البلديات المذكورة والمجلس الأعلى للامازيغ أشارو إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة ، داعية إلى إشراك الامازيغ في العملية الدستورية الجارية.

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