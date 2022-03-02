لوكاشينكو: بيلاروسيا لم ولن تشارك في الغزو الروسي لأوكرانيا

فقد فلاديمير بوتين حليفًا رئيسًا في غزوه لأوكرانيا، حيث أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنهم لن يشاركوا في العملية.

يُنظر إلى بيلاروسيا على أنها صديقة مقربة للكرملين، حيث أشار محللون عسكريون إلى أن القوات الروسية كانت تهاجم أوكرانيا من الحدود البيلاروسية، بينما كانت هناك مخاوف من أن الجنود البيلاروسيين يساعدون بوتين بالفعل.

ونفى لوكاشينكو بشدة كلا الادعاءين ، قائلاً إن بيلاروسيا لم ولن تشارك في الغزو الجاري.

وأضاف: “يتم تنفيذ العملية في خمسة اتجاهات، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك، ولم يشارك الجيش البيلاروسي في أي عملية عسكرية “.

وأردف: لن نشارك في هذه العملية الخاصة في المستقبل، لن نشارك في هذه العملية الخاصة في أوكرانيا “.

استضافت الحدود البيلاروسية مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا يوم الاثنين، لكن المحادثات انتهت دون التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث أشاد لوكاشينكو بالطرفين، مضيفًا أنه يأمل في أن تُنهي المحادثات حالة الحرب.

وتابع: يجب أن أؤكد على احترافية الروس والأوكرانيين في المحادثات، إنه يعطي الأمل في أن هذه المحادثات ربما تساعد في إنهاء الحرب. لكن صدقوني كل شيء يعتمد على الأوكرانيين “.

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