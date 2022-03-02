الامداد الطبي يتسلّم شحنة جديدة من لقاح (استرازينكا) الانجليزي

طرابلس 2مارس 2022م (وال) ـ تسلّمت مخازن الحلقة الباردة بجهاز الامداد الطبي 151.200 ألف جرعة من لقاح “استرازينكا ” الانجليزي التي وصلت عبر مطار امعتيقة الدولي.

وبحسب الجهاز فقد حضر عملية الاستلام، التي جرت يوم الإثنين، رئيس الجهاز الدكتور محمد الخبولي، ومدير إدارة المخازن والتوزيع الدكتور عبدالعزيز الشمام، وأمين المخزن الدكتور عبدالمنعم العوزي، والمختصين من الجهاز ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين استلموا منها عينات لمعايرتها بإدارة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منح اذن استخدامها.

وأشار الجهاز إلى أن الشحنة تأتي ضمن سلسلة شحنات استلمتها مخازن الحلقة الباردة خلال الاشهر والاسابيع الماضية لعدد من اللقاحات المضادة للفيروس، تنفيذا للخطة التي وضعها المركز الوطني لمكافحة الامراض بالتنسيق مع جهاز الامداد الطبي لحفظه بطريقة آمنة وتوزيعه على الفروع حتى يصل لمستحقيه في كل المناطق.