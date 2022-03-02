بايدن يتوعد بوتين بدفع ثمن غالٍ على المدى الطويل

توعد الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين؛ بدفع ثمن غالٍ على المدى الطويل، بسبب غزوه أوكرانيا، حتى لو نجحت حملته العسكرية في تحقيق مكاسب على الأرض.

وأشار بايدن، في خطابه أمام الكونغرس، إلى أن الرئيس الروسي “ليست لديه أدنى فكرة عما ينتظره”، دون التطرق لتفاصيل.

وأعلن الرئيس الأميركي عن حظر استخدام الرحلات الجوية الروسية المجال الجوي الأميركي، مشيرًا إلى جهود تبذلها وزارة العدل لمصادرة يخوت وشقق فاخرة وطائرات خاصة لأثرياء روس تربطهم صلات ببوتين.

نوّه بمزيد من العقوبات تستهدف الجيش الروسي في المستقبل، ولفت إلى أن تضييق سبل وصول روسيا إلى التكنولوجيا، سيضعف قوتها الاقتصادية وجيشها لسنوات مقبلة.

وقال بايدن: سيكتب التاريخ أن حرب بوتين على أوكرانيا جعلت روسيا أضعف، وجعلت بقية العالم أقوى.

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