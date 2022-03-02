“يونيتامس” تشدد على بناء السودان وفق أسس الحضارة والديمقراطية

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس”، تقريرها حول المشاورات التي أجرتها بهدف الدفع بالعملية السياسية في البلاد، حيث أشادت فيه بالثورة السودانية وشعاراتها المُنادية بالحرية والسلام والعدالة.

ونوهت البعثة، في تقريرها، إلى تحلي السودانيين، شبابًا ونساء ورجالاً، بشجاعة غير مسبوقة، في نضالهم المستمر للتحرر من الدكتاتورية، وسعيهم لكتابة مستقبل جديد، مشددةً على ضرورة بناء الدولة السودانية وفق أسس الحضارة والديمقراطية التي يطمح إليها شعبها.

وأكدت البعثة على التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوداني ومساعدته في مسيرة التحول الديمقراطي والإصلاح وإعادة الإعمار، رغم الانتكاسة التي شكّلها انقلاب 25 أكتوبر، وفق تعبيرها، معربةً عن أملها في أن يتمكن الشعب من إعادة مسار الانتقال نحو تحقيق التحول المدني والديمقراطي، والاستفادة من تجارب الماضي، والتركيز على المستقبل.

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