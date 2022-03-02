ليبيا نيوز

مركز مكافحة الامراض يناقش مع فُروع المَركز خطة خَدمات المشورة و الفحص الطبي لجميع الأشخاص حاملي فيروس نقص المناعة المُكتسب و إلتهاب الكَبد بنوعيه.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 2 مارس 2022 م ( وال ) – عقد مدير المركز الوطني لمكافحة الامراض ” حيدر السائح ” اجتماعا يوم أمس بطرابلس مع  مُقدمي المَشورة والفَحص الطبي بِفُروع المَركز الوطني لِمُكافحة الأمراض ، ضمن خطة المركز للرفع من كفأة كوادر المركز وفروعه . 

 وتم خلال الاجتماع  الذي حضره  مدير مكتب فروع المركز الوطني ، ومدير إدارة مركز الدرن الطبي و أعضاء إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا متابعة سير عمل فروع المركز وخطة تدريب عَناصر فروع المركز بِتقديم خَدمات المشورة و الفحص الطبي لجميع الأشخاص حاملي فيروس نقص المناعة المُكتسب و إلتهاب الكَبد بنوعيه وفق إجراءات رسمية ” والعمل على تنظيم  برامج توعوية إرشادية بِكُل الفروع للتعريف بخدمات المشورة والفحص ،

      كما تم ايضا  عرض النشاطات التي قام بها المُتدربين و مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل و توفير الإحتياجات فِيما أمكن لتسهيل العمل و خدمة المواطن ،إضافة إلى تسجيل و توثيق إحصائيات بِهذا الخُصوص وذلك بإشراف قسم المَشورة و الفحص بإدارة مكافحة الإيدز و الأمراض المنقولة جنسيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك