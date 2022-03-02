إجلاء الآلاف بأستراليا بسبب الأمطار الغزيرة

فرّ عشرات الآلاف من منازلهم بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي لأستراليا ، وأخلت السلطات أحد المستشفيات في مدينة بالينا الشمالية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 13 شخصًا منذ بدء الطقس السيئ، أواخر الأسبوع الماضي.

و تفقّد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جوا المدن التي غمرتها المياه، وأعلن أن 17 منطقة تابعة للحكومة المحلية مناطق كوارث، في وضع غير مسبوق، وسط توقعات بأن تضرب العاصفة مدينة سيدني ، وهو ما دفع طواقم الطوارئ لحثّ الناس على الإخلاء.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية من أن تتسبب الأمطار في فيضان سد “واراجامبا”، المصدر الرئيس للمياه في المدينة، فيما توقعت الشرطة اكتشاف المزيد من الجثث مع قيامها بتفقد المنازل مع انحسار المياه.

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