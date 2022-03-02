جامعة طرابلس تحتفل بإفتتاح مركبات القاطع ج – بمنطقة تاجوراء،

تاجوراء 2 مارس 2022 م ( وال ) – احتفلت جامعة طرابلس بإفتتاح مركبات القاطع ج – بمنطقة تاجوراء، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية و التعليم المكلف ووزير الثقافة المكلف ووكيل وزارة الزراعة وأعضاء المجلس البلدي تاجوراء .

وقام الوزراء رفقة رئيس جامعة طرابلس خالد عون ووكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات بالجامعة ورئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس وعدد من رؤساء الاتحادات الفرعية بالكليات ومدير الهيئة التنفيذية بالاتحاد العام لطلبة جامعة طرابلس بجولة في قاعات المركب الجامعي ج بتاجوراء .

والقيت خلال الاحتفال كلمات خالد عون رئيس جامعة طرابلس وعبد العظيم ساسي وكيل الجامعة للقاطع ج و احمد أبورقيقة رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة طرابلس .

وتخلل الاحتفال عرض مرئي من مكتب الاستشارات الهندسية ، عن كليات المركب التي تم افتتاحها وهي كليات الاقتصاد والقانون و تقنية المعلومات، وجاري استكمال باقي المركبات الخاصة بالقاطع ج.