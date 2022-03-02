شركة مليتة تعلن الانتهاء من صيانة آبار بحقل الوفاء وزيادة قدرتها الإنتاجية.

طرابلس 2 مارس 2022م (وال) ـ أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز الانتهاء من عمليات صيانة الآبار بحقل الوفاء وزيادة قدرتها الإنتاجية.

وقالت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك إن الفرق الفنية تمكنت من إتمام عمليات صيانة للآبار وإزالة الترسبات الكلسية وإزالة الملح بمواد كيميائية مخففة للبئرين (A52) و (54(A حيث وصلت القدرة الإنتاجية بعد العملية الى 2000 برميل نفط يوميا.

كما تم اختبار البئر (A58) على محطات الإنتاج المبكر بقدرة إنتاجية 2470 برميل نفط يوميا.

وأشارت الشركة إلى أن عمليات الصيانة تأتي في إطار خطط ومتابعة لجنة الإدارة لتحسين والرفع من مستوى الإنتاج بحقل الوفاء وقد تمت بفضل تعاون الإدارات المعنية وكل الفرق المساندة لها.