السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة تحث دول العالم للتنديد بالغزو الروسي

حثت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد -اليوم الأربعاء- دول العالم إلى الانضمام للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت السفيرة إن روسيا دمرت بنية تحتية حيوية في أوكرانيا، منها خدمات المياه والغاز للملايين من السكان، كما أنها استخدمت ذخائر عنقودية وقنابل فراغية محظورة.

وأضافت أن “روسيا تستعد لتصعيد وحشية حملتها على أوكرانيا”، مطالبةً الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة على التصويت لصالح “قرار يوبخ موسكو على غزوها لأوكرانيا” – حسب قولها.

وأشارت السفيرة -قبل التصويت- إلى أن “هذه لحظة استثنائية، للمرة الأولى منذ 40 عاماً يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة”.

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