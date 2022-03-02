وزيرة الخارجية تلتقي أفراد الجالية الليبية المُرحلين من أوكرانيا إلى سلوفاكيا

براتيسلافا 02 مارس 2022 (وال)- التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مساء اليوم الأربعاء، أفراد من الجالية الليبية الذين رُحلوا من جمهورية أوكرانيا إلى جمهورية سلوفاكيا نتيجة الأحداث التي تشهدها الجمهورية الأوكرانية.

واستمعت المنقوش خلال اللقاء في العاصمة براتيسلافا؛ إلى أفراد الجالية وما واجههم أثناء تواجدهم في الأماكن التي تشهد عمليات عسكرية في أوكرانيا.

وطمأنت وزيرة الخارجية أفراد جاليتها، مضيفة أن وصولهم إلى سلوفاكيا يعني وصولهم إلى بر الأمان، ومن يرغب في العودة إلى ليبيا ستسهل السفارة الليبية بأوكرانيا له، إجراءات الترحيل ومن يرغب في البقاء بأسلوفاكيا ستوفر له كل متطلباته من إقامة وإعاشة.

وأكدت المنقوش أنها تتابع أوضاع الجالية الليبية، وعمليات إجلائهم وترحيلهم، وأن الخارجية لن تتهاون في حماية ودعم الجالية الليبية أينما حلت وإنها ستسعى إلى خدمة الجالية الليبية وتلبية كل احتياجاتها. (وال) ع م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال