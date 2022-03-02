لأول مرة.. روسيا تحدد عدد ضحاياها: 498 قتيلاً والمصابون 1597

صرّحت روسيا لأول مرة -منذ اندلاع هجومها على أوكرانيا- بتحديد عدد ضحاياها في الحرب، حيث نقلت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن وزارة الدفاع -اليوم الأربعاء- أن 498 جندياً روسياً قد قُتلوا في أوكرانيا وأصيب 1597 منذ بدء العمليات العسكرية هناك.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 2870 جندياً أوكرانيا ومن وصفتهم بالــ”قوميين”، قُتلوا وأصيب 3700 – وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس.

يتزامن هذا الإعلان مع ما نقلته وكالات أنباء روسية عن المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، أن موسكو تتوقع وصول مسؤولين أوكرانيين إلى روسيا البيضاء للمشاركة في جولة ثانية من محادثات السلام صباح غد الخميس، حيث من المقرر مناقشة وقف لإطلاق النار وأن الجيش الروسي يوفر ممراً أمنياً للوفد الأوكراني.

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