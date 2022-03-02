دي مايو : إيطاليا تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا بتيسيرات من الأمم المتحدة

روما 02 مارس 2022 (وال)- أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الأربعاء، أن بلاده تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا بتيسيرات من الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا” عن دي مايو خلال لقاء مع سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول بول ريتشارد غالاغر؛ في مقر وزارة الخارجية الإيطالية “إن إيطاليا تدعم عملية سياسية تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة، مما يجعل من الممكن تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي، مع الحفاظ على المنظور الانتخابي راسخًا”. (وال)

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