القوات المسلحة السويدية: مقاتلات روسية انتهكت أجواء البلاد

انتهكت 4 طائرات مقاتلة روسية -اليوم الأربعاء- المجال الجوي السويدي – حسب بيان للقوات المسلحة السويدية.

وجاء في البيان أن الانتهاك استمر لفترة وجيزة فوق بحر البلطيق، فيما أوضحت القوات السويدية على موقعها الإلكتروني، أنها في ظل الوضع الحالي تنظر إلى هذا الحدث بجدية شديدة.

وأكدت القوات في بيانها أن الانتهاك كان “وجيزاً” – حسب وصفها، ووقع تحديداً شرقي جزيرة جوتلاند التابعة لمملكة السويد، دون أية تفاصيل أخرى، وسط ما تشهده المنطقة الأوروبية من ارتدادات للغزو الروسي على الجارة أوكرانيا، مع مؤشرات يرى مراقبون أنها إيجابية في انتظارات محادثات غد الخميس بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

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