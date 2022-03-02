صدور كتاب نظريات في الصراع الاجتماعي” لمعن خليل العمر”

أبوظبي 02 مارس 2022 (وال) -صدر حديثا عن دار الشروق للنشر والتوزيع كتاب “نظريات في الصراع الاجتماعي” من تأليف دكتور معن خليل العمر.

ويتضمن الكتاب تسعة فصول؛ اختص الأول بمفهوم الصراع، والثاني بأنواعه، والثالث تضمن البوابة الأولى للصراع الاجتماعي (الاحتجاجات الاجتماعية).

أما الرابع فقد تضمن البوابة الثانية للصراع الاجتماعي (السلوك الجمعي)، بينما الخامس تضمن البوابة الثالثة للصراع الاجتماعي، فكان من نصيب (الحركات المنظمة)، أما السادس فقد تناول المُخرجات السلبية، بينما الفصل السابع تضمَّن النظريات الصراعية القديمة والحديثة، في حين تضمَّن الفصل الثامن نقد النظريات الصراعية، أمَّا الفصل التاسع فقد اختص بتقديم طروحات لمواقف النظرية الصراعية من بعض المواضيع التي لم يغطِّها المنظِّرون.(وال أبوظبي) ح م / س خ.

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