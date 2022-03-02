صدور كتاب “دلالات الاستفهام في شعر أديب كمال الدين”

برلين 02 مارس 2022 (وال) -صدر حديثا عن دار “الدراويش) بألمانيا، كتاب للناقدة والأكاديمية، فاطمة العيداني، وهو كتاب نقدي بعنوان “دلالات الاستفهام في شعر أديب كمال الدين”. يقع الكتاب في ( 162 ) صفحة، وهو استمرار للاشتغال النقدي للمؤلفة، ويتناول موضوعة مهمة في سياق المنجز الشعري للشاعر العراقي كمال الدين المقيم في أستراليا.

ووفقا للمؤلفة، اشتمل الكتاب على مقدمة ذكرت فيها معنى الاستفهام لغة واصطلاحا، وترجمت للشاعر في سطور قليلة، كما ذكرت معاني أدوات الاستفهام.

وتناول الفصل الأول دلالات الاستفهام عند الشاعر أديب كمال الدين، وجاء في ثلاثة مباحث، المبحث الأول تناول دلالة التشويق، ودلالة الحيرة والتردد، والمبحث الثاني تناول دلالة التحسر والتوجع والأسى الممزوج بالألم، ودلالة النفي والإنكار، والمبحث الثالث تناول دلالة التعجب، ودلالة الشكوى.

أما الفصل الثاني فقد خصصته للدلالات التي وجدتها مستحدثة وغير مذكورة في كتب اللغة والبلاغة، فاشتمل المبحث الأول على دلالة الحب الإلهي ودلالة التيه والضياع، والمبحث الثاني دلالة الإبهام، ودلالة العتاب، ودلالة الاستئناس، والمبحث الثالث دلالة المعاناة، والدلالات المتداخلة، والدلالات اللامتناهية.(وال برلين) ح م / س خ.

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