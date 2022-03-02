ليبيا نيوز

وزارة الصحة تنشر تحذيرا بشأن احتواء حليب أطفال بأرقام تشغيلة محددة على جرثومة سالمونيلا وبكتيريا كرونو باكتر ساكازاكي .

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 02 مارس 2022 م (وال) – أصرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة الصحة تعميما بشأن عدم استعمال حليب أطفال نوع Similac,Alimentun,Elecare) ) لتابع لشركة (Abbote) ) بأرقام تشغيلة تبدأ بأول رقمين من (22 –37) وتحتوي على (K8, Sh,Z2) ) تحمل تاريخ انتهاء صلاحية 01/04/2022، وذلك لاحتوائه على جرثومة ( سالمونيلا ( Salmonella Newportوبكتيريا ( كرونو باكتر ساكازاكي Cronobacter Sakazaki ) وفق التحذير الصادر عن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بسحب وإيقاف بيع وتداول الحليب حسب أرقام التشغيلة المحددة .

 وبحسب التعميم الموجه إلى رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير إدارة الرقابة الدوائية، وشركات الأدوية، ومديري المستشفيات، والمراكز التخصصية، والخدمات الصحية بالمناطق، فإن وزارة الصحة عن طريق قسم اليقظة الدوائية، تنصح احترازيًا بعدم استعمال الحليب وفق أرقام التشغيلة المحددة، واللجوء إلى بدائل ذات نفس الاستخدام بعد الرجوع إلى الطبيب المعالج أو الصيدلي المختص.

ودعت وزارة الصحة، إلى الإبلاغ عن أي آثار جانبية لهذا الحليب إن وجدت، عن طريق نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية المعد لذلك، الموجود بالمستشفيات والمراكز الصحية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

( وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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