الأمم المتحدة تُصوّت بالأغلبية الصالح التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة -مساء اليوم الأربعاء- قراراً استنكرت بموجبه غزو روسيا لأوكرانيا، داعيةً موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور.

يأتي هذا القرار في خطوة تهدف إلى عزل روسيا سياسياً، وحظي بتأييد 141 من أصل 193 عضواً، في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن.

وتبنت الجمعية العامة هذا القرار بالأغلبية، في الوقت الذي استهدفت فيه القوات الروسية مدنا أوكرانية بضربات جوية وقصف مدفعي، مما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار.

يشار إلى أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قد حثت في وقت سابق اليوم الأربعاء، دول العالم إلى الانضمام للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

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