مجلس ادارة نادي الزمالك يتفاوض مع المدرب البرتغالي جيسفا لدو فيريرا لتدريب الفريق الاول لكرة القدم .

القاهرة 2 مارس 2022 م ( وال ) – باشر مجلس الادارة بنادي الزمالك التفاوض مع المدرب البرتغالي جيسفا لدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق لتدريب الفريق الاول لكرة القدم عقب استقالة المدرب الفرنسي ” باتريس كارتيرون .بالتراضي

وسبق للمدرب فيريرا أن درب فريق الزمالك ويتميز بشخصيته القوية وطلب منحه الصلاحيات الكاملة في اختيار الجهاز المعاون

ووضع مجلس ادارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عدة شروط من أجل تعيين مدير فني جديد لقيادة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو تحقيق نتائج في البطولة الافريقية .