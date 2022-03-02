تحطم مروحية رومانية فوق البحر الأسود ومقتل طاقمها

أفادت القوات المسلحة الرومانية اليوم الأربعاء، بفقدان الاتصال بمروحية تابعة لسلاح الجو على متنها طاقم مكون من 5 جنود، كانت في مهمة بحث وإنقاذ على طائرة ميغ 21 اختفت في البحر الأسود.

وأضافت القوات الرومانية في بيان، أن الطائرة اختفت من الرادار على تمام الساعة 8 مساءً، بعد أن أبلغ الطيار عن أحوال جوية سيئة، حيث وجهت له أوامر بالعودة للقاعدة، مضيفة أن الطائرة فُقدت في منطقة جورا دوبروجي، التي تبعد حوالي 11 كيلومترًا عن المطار.

يُذكر أن منطقة البحر الأسود تشهد توتراً عسكرياً مع اشتداد المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية، مع ازدياد اللاجئين الفارين من المعارك نحو رومانيا المجاورة.

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