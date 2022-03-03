وزير الاقتصاد والتجارة يلتقي عدداً من الشركات البرازيلية.

طرابلس 2 مارس 2022 (وال) – التقى وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج” عدداً من الشركات البرازيلية الرغبة في العمل بليبيا والمشاركة في تنفيذ خطة الحكومة لإعادة الاعمار وتطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الحويج أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لاستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة والمتعاقد عليها مع الشركات البرازيلية ،بالإضافة الى تنفيذ مشاريع أخرى بمجالات الطاقة المتجددة والنفط والمواصلات وانشاء مناطق حرة بهدف تنشيط تجارة العبور.

وناقش اللقاء آلية دخول الشركات البرازيلية لليبيا واتمام إجراءات تسجيلها بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة.

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