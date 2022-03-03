وزارة التعليم التقني والفني تكرم المهندسين والفنيين المشرفين على تنفيذ ومتابعة مشاريع الصيانة والانشاء للمعاهد المتوسطة والعليا.

طرابلس 2 مارس 2022 (وال)- كرمت وزارة التعليم التقني والفني اليوم الاربعاء المهندسين والفنيين بإدارة المشروعات والشؤون الفنية بالوزارة الذين شاركوا في تنفيذ ومتابعة مشاريع الصيانة والانشاء لمؤسسات التعليم التقني والفني المنتشرة في مختلف المدن الليبية.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم بمسرح المعهد العالي للتقنيات الطبية أبوسليم وكيل وزارة التعليم التقني والفني للمعاهد والكليات “طاهر بن طاهر”، ومدراء إدارات المعاهد التقنية والفنية المتوسطة والعليا والمختصين بهذا المجال.

وقال وكيل وزارة التعليم الدكتور “طاهر بن طاهر” إن هذا التكريم جاء بناء على ما شهدته وزارة التعليم التقني للعديد من مشاريع الصيانة والانشاء التي تكفلت بها إدارة المشروعات بالوزارة والموزعة على كافة انحاء ليبيا والمتمثلة في إعادة صيانة وتجهيز بعض الفصول الدراسية والمعامل بعدد من المعاهد العليا والمتوسطة.

وأضاف “بن طاهر” أن الوزارة وعلى رأسها إدارة المشروعات رأت ان تكرم هؤلاء المهندسين كدافع معنوي للما بذلوه من جهود في التخطيط والاشراف والمتابعة لانجاز المشاريع التابعة للقطاع .

وجرى خلال الحفل توزيع شهادات تقدير على المهندسين والفنيين الذين اشرفوا على تنفيذ المشاريع, عرفانا بدورهم في خدمة التعليم التقني والفني.

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