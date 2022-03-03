وزيرة الخارجية تشرف على ترحيل الجالية الليبية بـأوكرانيا عبر سلوفاكيا .

طرابلس 2 مارس 2022 (وال) – وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الأربعاء إلى سلوفاكيا لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين الليبيين المقيمين في أوكرانيا.

وشددت الوزيرة خلال وقوفها على عملية الترحيل على ضرورة حلحلة المعوقات التي تواجه لجنة الترحيل المكلفة من السفارة الليبية بسلوفاكيا ، مطمئنة الجالية الليبية بأن السفارة الليبية ستوفر لهم كل الإمكانيات؛ ليصلوا الى ليبيا بسلام.

وقالت وزارة الخارجية إن الوزيرة ستشرف على وصول أول طائرة تقل الليبيين الذين سيتم إجلاؤهم من أوكرانيا عبر سلوفاكيا ، والمقدر عددهم بحوالي ( 170 ) شخصا كدفعة أولى، على أن تتوالى الدفعات تباعاً.

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