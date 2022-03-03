وزارة الدفاع الجزائرية تعلن عن توقيف 17 من العناصر الارهابية في عمليات منفصلة خلال أسبوع ..

الجزائر 2 مارس 2022 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء أن عناصر من قواتها تمكنت من توقيف 17 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بالجزائر خلال الأسبوع الماضي .

وقالت الوزارة إنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها ، نفذت وحدات من الجيش االجزائري ، خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 1 مارس 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن توقيف 17 عنصرا من الجماعات الإرهابية في مناطق مختلفة بالجزائر .

وأضافت أنه تم تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظة بومرداس شمال الجزائر.