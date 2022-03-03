جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يتلف سبعة قناطير من مخدر الحشيش وكمية أخرى من المؤثرات العقلية.

طرابلس 2 مارس 2022(وال)- قام جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اليوم الأربعاء بإتلاف كمية كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بسبعة قناطير واقراص الحبوب والهروين والكوكائين التي ضبطها أعضاء جهازمكافحة المخدرات بالتعاون مع جهاز دعم الاستقرار .

وحضر عملية اتلاف وحرق هذه الكمية مدير مكتب تحريات رئيس الجهاز مقدم “نوري يعقوي” ومدير إدارة العلاقات والإعلام بالجهاز عقيد “وليد قنيجيوة” ووكيل نيابة مكافحة جرائم المخدرات ” أبوبكر ابو رأس ” ووكيل نيابة مكافحة المخدرات طرابلس “جمال بالقاسم ” ومستشار رئيس الجهاز الدكتور ” محمد الفيتوري” وعدد من ضباط وضباط الصف بالجهاز.

وقال مدير مكتب تحريات رئيس الجهاز المقدم “نوري يعقوي ” في كلمة له إن الكمية التي تم اعدامها تعكس الجهود والتضحيات المبذولة من قبل تحريات وأعضاء الجهاز ومدى خطورة عصابات المخدرات على المجتمع .

وأكد “يعقوب” جاهزية جهاز مكافحة المخدرات رغم الصعوبات وقلة الإمكانيات والتجهيزات لديه في التصدي لتجار ومروجي هذه الآفة لخطورتها على المجتمع ، ووجه شكره لرئيس الجهاز على دعمه وتشجيعه وكذلك تعاون نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس وجهاز دعم الاستقرار لمساندته .

وأوضح الدكتور “محمد الفيتوري” مستشار رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ان الكمية التي تم احراقها تقدر بـ 7 قنطار من مخدر الحشيش وكميات مختلفة من اقراص الحبوب والهروين والكوكائين ، مشيرا الى أن جزء منها تحت سلطة النيابة وضبطية خاصة والجزء الاخر لمكتب تحريات رئيس الجهاز ، مبينا أن قيمة هذه المخدرات تفوق الـ 20 مليون دينار .

وقال “الفيتوري” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت جائحة ولابد التعامل معها وفق معايير التعامل مع الجوائح وتحتاج لتكاثف الجهود لأنها اجتاحت الاسرة والمجتمع الليبي وسببت دمار كبير خاصة شريحة الشباب.

كما حيأ “الفيتوري” الجهود التي يبذلها أعضاء جهاز مكافحة المخدرات رغم ضعف التجهيزات ، معتبرا أن هذه الكميات التي ضبطت تعكس حجم الجهد والمخاطر التي تواجه عناصر الجهاز في التصدي لتجار ومروجي المخدرات .

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