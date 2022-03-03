نقيب الخبازين لـ(وال) : أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز مفتعلة من بعض المضاربين

طرابلس 2 مارس 2022 م ( وال ) – قال رئيس نقابة الخبازين “أبوخريص محمد بلقاسم” إن أزمة ارتفاع سعر رغيف الخبز مفتعلة من قبل التجار والمضاربين وبعض أصحاب المطاحن.

وأوضح ” أبوخريص” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن هناك بعض تجار الجملة قاموا بسحب كميات كبيرة من مادة الدقيق من السوق الليبي وأصبحوا يبيعونها للمخابز بأسعار وصلت 275 دينار للقنطار بعد أن كان سعرها لا يتعدى 210 دينارا.

وأضاف نقيب الخبازين أن مخزون الدقيق الحالي يكفي لمدة ” 3 أشهر ” ولا توجد مطحن لديه مخزون أقل من شهر وفق بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة

وأشاد “أبوخريص” بجهود رجال الحرس البلدي الذين يتابعون عملية المضاربة بمادة الدقيق سواء في سوق الكريمية أو في سوق الدريبي أو في المحلات التجارية التي وصل فيها سعر الكيلوجرام إلى 3.5 دينار.

وكشف نقيب الخبازين عن اجتماع سيعقده وزير الاقتصاد مع كافة شركات مطاحن الدقيق غدا الخميس لاتخاذ إجراءات وعرضها على رئيس الحكومة لمتابعة البرنامج بشكل مكثف..

وشدد ” أبوخريص” على ضرورة محاسبة التجار المضاربين وأصحاب المطاحن الذين رفعوا السعر مستغلين ظرف الحرب في أوكرانيا، التي ليس لها تأثير على السوق الليبي حيث تستورد ليبيا 20% من حاجتها من القمح منها.

وأشار إلى أن هناك عدة مصادر للقمح من عدة دول وهي مستعدة لتصدر لنا الكميات المطلوبة من القمح ، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار والمضاربة بمادة الدقيق .

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