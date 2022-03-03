المركز الوطني لمكافحة الامراض يصدر نشرة علمية يؤكد فيها أهمية الجرعة الثانية لمكافحة فيروس كورونا .

طرابلس 3 مارس 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني لمكافحة الامراض نشرة علمية أكدت فيها أهمية الجرعة الثانية لمكافحة فيروس كورونا .

وجاء في النشرة العلمية أن من يأخد الـــجــرعة الأولى ولا يهتم بالجرعة الثانية يعرض نفسه للاصابة بالفيروس

ويؤكد ان الجرعة الثانية مهمة ” فهي تقلل فرص الإصابة بالعدوى وتقلل أو تعدم الأعراض عند الإصابة بالفيروس .

وجاء في النشرة العلمية ” تقل إحتمالية الإصابة بالفيروس بنسبة95‎%‎. – تحقيق المناعة المجتمعية ،بتقليل إنتشار العدوى . -تقليل فرص الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.

– تحفيز الغدد اللمفاوية والأنسجة للتفاعل مع اللقاح .

– اللقاح آمن على الحامل و الجنين وفقاً لجميع الدراسات و التوصيات العلمية المرجعية .

– منع حدوث المخاطر و المضاعفات الخطيرة بنسبة تصل إلى 90% وهذا في حماية

الأم و الجنين -تعزيز الوقاية خصوصاً في المتحورات مثل متحور دلتا وغيره.

– كــافة الجـرعات متوفرة في المراكز الطبية الخاصة بالتطعيم الفترة (الصباحية-المسائية) .