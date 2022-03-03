ليبيا نيوز

المركز الوطني لمكافحة الامراض يصدر نشرة علمية يؤكد فيها أهمية الجرعة الثانية لمكافحة فيروس كورونا .

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 3 مارس 2022 م ( وال ) – أصدر المركز الوطني لمكافحة الامراض  نشرة علمية أكدت فيها أهمية الجرعة الثانية لمكافحة فيروس كورونا .

  وجاء في النشرة العلمية أن من يأخد الـــجــرعة الأولى ولا يهتم  بالجرعة الثانية يعرض نفسه للاصابة بالفيروس 

  ويؤكد ان الجرعة الثانية مهمة ” فهي  تقلل فرص الإصابة بالعدوى   وتقلل أو تعدم الأعراض عند الإصابة  بالفيروس .

  وجاء في النشرة العلمية ” تقل إحتمالية الإصابة بالفيروس   بنسبة95‎%‎.   –  تحقيق المناعة المجتمعية ،بتقليل إنتشار  العدوى .  -تقليل فرص الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.

–  تحفيز الغدد اللمفاوية والأنسجة للتفاعل مع  اللقاح .

–  اللقاح آمن على الحامل و الجنين وفقاً لجميع الدراسات و التوصيات العلمية المرجعية .

–  منع حدوث المخاطر و المضاعفات الخطيرة   بنسبة تصل إلى 90% وهذا في حماية

      الأم و الجنين -تعزيز الوقاية خصوصاً في المتحورات مثل  متحور دلتا وغيره.

–  كــافة الجـرعات متوفرة في المراكز الطبية  الخاصة بالتطعيم الفترة (الصباحية-المسائية) .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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