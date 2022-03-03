الاحتلال الصهيوني يهدم منشآت تجارية في بيت حنينا وحزما

القدس 03 مارس 2022 (وال) -أعاد الاحتلال الصهيوني، أمس الأربعاء هدم ( 10 ) منشآت تجارية في بلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية حزما نوفان صلاح الدين في بيان اليوم، إن جرافات الاحتلال أعادت هدم منشآت تجارية تستخدم كورش للمركبات، قرب الشارع الرئيسي في حزما، وتشكل مصدر رزق (13 )عائلة، مشيرا إلى أن الاحتلال كان قد هدمها قبل شهرين، وجرى إعادة بنائها.

وأشار أن الاحتلال تستهدف هدم المنشآت التجارية الواقعة في أطراف البلدة، بحجة أن المنطقة تقع تحت سيطرة الاحتلال. كما هدمت قوات الاحتلال أمس الأربعاء، منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وقالت اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بيت حنينا ببيان، ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة وادي الدم في حي بيت حنينا في ساعات الصباح، وهدمت منشأة تجارية، تضم مكتبا وموقفا لمضخات الباطون، وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على مواطنين أثناء تصديهم لعملية الهدم، واعتقلت أحدهم.يذكر أن قوات الاحتلال حاولت منع الصحفيين من توثيق عملية الهدم، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.(وال القدس) س خ .

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