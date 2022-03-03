القوات الروسية تسيطر على خيرسون.. أول مدينة كبيرة جنوب أوكرانيا

بعد تصريحات متضاربة حول السيطرة عليها، أعلن رئيس بلدية مدينة خيرسون الأوكرانية، أن القوات الروسية باتت في شوارع المدينة، وشقت طريقها إلى مبنى مجلس المدينة، لتكون أول مدينة كبيرة تسيطر عليها القوات الروسية منذ بدء الغزو الأسبوع الماضي.

وحث عمدة المدينة الجنود الروس على عدم إطلاق النار على المدنيين، داعيًا السكان إلى عدم الخروج إلى الشارع إلا نهارًا، وتحاشي التجمعات، بينما هونت الحكومة الأوكرانية من شأن التقارير التي أكدت سقوط المدينة.

شهدت مدينة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، أمس، أيضًا؛ إنزال قوات روسية محمولة جوًا بحسب ما أكده الجيش الأوكراني، بعد قصف عنيف تعرضت له بالصواريخ والمدفعية، أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية وسقوط عدد كبير من المدنيين.

وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن قواته تخوض قتالاً ضاريًا ضد “الغزاة” في خاركيف، بينما تواردت أنباء عن قتال ضار أيضًا تشهده مدينة ماريوبول، مع تدهور الوضع فيها من ساعة إلى أخرى، وأعلنت موسكو أول حصيلة للقتلى منذ الغزو، مشيرة إلى مقتل 498 جنديًا روسيًا.

دبلوماسيًا، كان من المقرر أن يعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جولة ثانية من المحادثات بين الطرفين مساء أمس الأربعاء، في منطقة “غومل” الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا.

وفيما أكد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا؛ قال مستشار الرئيس الأوكراني، إن وفد بلاده انسحب من المحادثات، بسبب ما قال إنه تمسك موسكو بمطالبها ذاتها التي سبق أن أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بدء الحرب”.

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