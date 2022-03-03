ماكرون: بوتين تنكر لالتزاماته.. واختار الحرب

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه بذل كل ما بوسعه من أجل تفادي الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لكن الرئيس فلاديمير بوتين تنكر لالتزاماته، واختار الحرب.

أشاد ماكرون، في خطاب للأمة خصصه للحرب في أوكرانيا، بشجاعة الأوكرانيين في مواجهة حرب جائرة، مؤكدًا أنها من صنع بوتين وحده.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى وقوف المجتمع الدولي بجانب جميع الروس الذين يرفضون أن تشن حرب باسمهم، ويتحلون بروح المسؤولية وشجاعة الدفاع عن السلام.

ونوه ماكرون بأنه اختار البقاء على اتصال، قدر المستطاع مع الرئيس بوتين للسعي إلى إقناعه بالتخلي عن السلاح” وتجنب انتشار واتساع النزاع.

وشدد على أن القمة الأوروبية التي تستضيفها بلاده في العاشر من هذا الشهر ستتخذ قرارًا بشأن “النموذج الاقتصادي الجديد” للاتحاد، والذي صار ضروريًا بعد الغزو الروسي.

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