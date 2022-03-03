براتيسلافيا‏ 03 مارس 2022 (وال) -وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، إلى جمهورية سلوفاكيا أمس الأربعاء، وذلك لمتابعة عمليات ترحيل وإجلاء المواطنين الليبيين والمقيمين في جمهورية أوكرانيا، عن طريق سفارة ليبيا في سلوفاكيا. وخلال وقوفها على عمليات الترحيل أعطت المنقوش تعليماتها لحلحلة جميع المعوقات والصعوبات التي تواجه لجنة الترحيل، مثمنة دور اللجنة، وتطمئن جميع […]

ظهرت المقالة وزيرة الخارجية تصل سلوفاكيا لمتابعة ترحيل الجالية والاطمئنان عليه أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال