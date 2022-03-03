اجتمـاع اللجنة العليا للامتحانات برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي.

طرابلس 03 مارس 2022م ( وال ) – عقدت اللجنة العليا للامتحانات برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي اجتماعا يوم أمس ناقشت خلاله الاستعـــــــداد لامتحانات ترقية الضباط للعام 2022م،

وضم الاجتماع لواء “نوري الشنوك” (مدير إدارة التدريب، رئيس اللجنة العليا للامتحانات وعدد من الضباط أعضاء اللجنة العليا للامتحانات و عميد بحار ركن “عبدالله الأمين” (رئيس اللجنة الفرعية البحرية) وعميد مهندس “محمـد الطويل” (مندوب لجنة كلية الدفاع الجوي).

حيث نوقش بالاجتماع كل ما يخص سير الامتحانات وتدليل الصعاب والعراقيل التي يمكن أن تواجه هذا العمل.