“الجنائية الدولية”: فتح تحقيق بارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، فتح تحقيق على الفور بارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا، استنادًا إلى طلب تلقاه من 39 من الدول الأعضاء بالمحكمة.

أشار خان إلى أن الإحالات التي تلقاها تمكّن مكتبه من المُضي قدمًا وفتح التحقيق بدءًا من نوفمبر 2013 وما بعدها، بما يشمل أي مزاعم عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبت في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص.

وفي سياق مماثل كانت محكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة قد أعلنت أنها تسلمت دعوى قضائية أقامتها أوكرانيا ضد روسيا، تؤكد فيها أن إعلان روسيا غزو أوكرانيا لمنع إبادة جماعية هي مزاعم زائفة، طالبةً من القضاة إصدار أمر باتخاذ “تدابير مؤقتة” لحمايتها.

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