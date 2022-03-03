منسق عام البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية يشارك في فعاليات ورشة عمل حول السلاحف البحرية .

طرابلس 3 مارس 2022 م ( وال ) – شارك منسق عام البرنامج الليبي لحماية السلاحف البحرية بوزارة البيئة في فعاليات ورشة عمل حول السلاحف البحرية عبر تطبيق zoom التي نضمها الصندوق الدولي لدعم الطبيعة فرع شمال افريقيا WWF NA .

وناقش خبراء البيئة خلال الورشة التي حضرها اكثر من 90 مشارك من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في البيئة البحرية بدول شمال افريقيا المغرب – الجزائر – تونس- مصر في اطار نشاطات الشبكة التي تأسست سنة 2019 من خبراء في هذا المجال من الدول الخمس.

كما شارك في هذه الورشة ممثل الشبكة الشمال افريقية للسلاحف البحرية في ليبيا الدكتور عبدالمولى عبدالمجيد ” ومدير مراقبة وزارة البيئة سرت

وشارك عضو الشبكة والبرنامج الليبي المهندس صالح درياق بمحاضرة حول أساسيات العمل الحقلي لمتابعة تعشيش السلاحف البحرية، من واقع خبرته في البرنامج الليبي منذ تأسيسه عام 2005 ،

وكانت المحاضرة الثانية للدكتور عبدالمولى حمزة حول إدارة جنوح السلاحف البحرية على الشواطئ بسبب الصيد العرضي وتأثيراته،