أوكرانيا.. جولة محادثات جديدة رغم إصرار روسيا على المضي في حربها

أشار مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، إلى أن الوفد الأوكراني في طريقه إلى مقر انعقاد محادثات مع وفد روسي، على الحدود البيلاروسية، منوهًا بأن الجولة الثانية ستبدأ في غضون ساعتين.

كان بودولياك قد أشار سابقًا إلى الانسحاب من المحادثات بسبب تمسك الطرف الروسي بالشروط التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين بداية الحرب، ولم تُعرف ظروف العودة بعد.

وفي أحدث تصريحات لمسؤول روسي؛ أعرب وزير الخارجية سيرجي لافروف عن اعتقاده أن بعض القادة الأجانب يستعدون للحرب ضد روسيا، مشددًا على أن موسكو ستواصل عمليتها العسكرية في أوكرانيا “حتى النهاية”.

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