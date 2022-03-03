المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا

غادر فريق مُكلّف من المحكمة الجنائية في لاهاي متوجهاً إلى أوكرانيا – اليوم الخميس- لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة- وفقاً لما جاء في مقابلة لرويترز مع كريم خان، المدعي العام للمحكمة.

وأوضح خان أن جمع أدلة سيبدأ في إطار تحقيق رسمي فُتح بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 من شهر فبراير الماضي، مضيفاً أنه شكّل فريقاً بالأمس، سيتجه أعضاؤه اليوم إلى المنطقة وهو فريق متقدم يضم محققين ومحامين من أولئك الذين لهم خبرة خاصة” في هذا الشأن.

وقال خان في المقابلة إن مكتبه سيدرس احتمال ارتكاب كل أطراف النزاع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية، وهي الجرائم التي تختص بها المحكمة.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا ليستا ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعترف موسكو بالمحكمة التي تأسست عام 1997 بموجب نظام روما الأساسي، وافتُتحت في لاهاي عام 2002، أما أوكرانيا، فرغم أنها ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فقد وقّعت عام 2014 إعلاناً يمنح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم الجسيمة المزعومة التي تُرتكب على أراضيها منذ عام 2014 فصاعداً بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.

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