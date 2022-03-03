طقس ربيعي على معظم مناطق ليبيا والأجواء مشمسة في أغلب الأوقات.

طرابلس 3 مارس 2022 م ( وال ) – نشرة الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 03/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية .

جاء فيها ” ( طقس ربيعي على معظم مناطق ليبيا حيث تميل درجات الحرارة للأعتدال أثناء فترة منتصف النهار وتكون منخفضة في الليل والصباح الباكر وتسجل ارتفاع يوم الغد خاصة على مناطق الجنوب حيث تصل إلى (30) مْ.

والأجواء مشمسة في أغلب الأوقات في حين تتكاثر السحب من حين لأخر على مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر وبعض المناطق الغربية خاصة الدواخل.

– من المتوقع وصول منخفض جوي يوم السبت على المناطق الغربية مصحوب برياح نشطة وانخفاض في درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار وتمتد إلى مناطق الشمال الشرقي يوم الأحد.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (17:05) مساءً

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:31)