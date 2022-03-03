الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس 03–03–2022م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية.

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ملخص عام: أجواء ربيعية نهارًا على معظم مناطق ليبيا.

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رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب, بينما تتكاثر السحب هذه الليلة على بعض مناطق الدواخل والمنطقة الممتدة من مصراته إلى سرت.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12 – 18) مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

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الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

السماء: مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة وتقل سرعتها من مساء اليوم, تتحول هذه الليلة ويوم الغد إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13 – 18) مْ، ولا تتجاوز (11) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد على جميع المناطق.

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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مثل الحمادة- غدامس والجفرة.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 25) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد, بينما يكون الارتفاع من هذا اليوم على غات حيث تصل إلى (30) مْ.

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الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 24) مْ وتسجل ارتفاع من يوم الغد فتكون ما بين (30 – 34) مْ يوم السبت.

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مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الخميس الساعة(19:05)

شروق الشمس ليوم الغد الجمعة سيمون على تمام الساعة (07:31)