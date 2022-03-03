أميركا تُحذّر الروس والبيلاروس من نشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء

شهدت مجريات مؤتمر الأمم المتحدة للحد من التسلح -اليوم الخميس- تحذير الولايات المتحدة الأميركية لكل من روسيا وبيلاروسيا من نشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء.

وضمن تصريحات نشرتها بعثة الولايات المتحدة الأميركية بالأمم اللمتحدة، أفادت المبعوثة الأميركية أود فرانسيس ماكيرنان بأن “أي نقل للأسلحة النووية إلى روسيا البيضاء سيُمثّل استفزازاً وصفتهُ بــ”الخطير”، سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، داعيةً روسيا البيضاء إلى رفض السياسات الروسية بـ”التهديد والترهيب النوويين”.

وناقش مؤتمر نزع السلاح في جنيف الغزو الروسي بعد اتهام كييف لموسكو في المنتدى بــ”انتهاك جميع معاهدات نزع السلاح الأساسية”، فيما ذكرت وكالات أنباء روسية أن استفتاء أُجري في روسيا البيضاء يوم الأحد تمت خلاله الموافقة على “دستور جديد يقضي بالتخلي عن وضع البلاد كدولة غير نووية”، في وقت أصبحت فيه البلاد العضوة في الاتحاد السوفييتي السابق، منطلقاً للعملية العسكرية الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أنه بمقتضى الدستور الجديد يمكن نشر أسلحة نووية على أراضي روسيا البيضاء، لأول مرة منذ تخليها عن الأسلحة النووية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

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