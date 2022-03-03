السليني يكشف لــ “وال” تفاصيل اتفاقية شراكة المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة مع تونس

بنغازي 03 مارس 2022 (وال)- قال رئيس المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، إن اتفاقية الشراكة والتعاون مع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيًا فرع معتمدية مارث بجمهورية تونس؛ شملت عدة جوانب منها تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأضاف محمد السليني – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن الاتفاقية تشمل أيضًا تنظيم دورات تدريبة للمختصين في اضطرابات التوحد، والمربيات لمتلازمة داون باستضافة جمهورية تونس، وذلك بُعيد شهر رمضان المبارك، إضافة إلى إقامة ملتقى عن التربية الخاصة في نهاية العام.

وأشار السليني إلى أنه تم توجيه دعوة للاتحاد التونسي، بزيارة مراكز التأهيل الحكومية محليًا.

وكانت الاتفاقية الموقعة المُبرمة في الأول من مارس الحالي، كان طرف التونسي متمثل في رئيس الاتحاد التونسي لإعانة القاصرين ذهنيًا فرع مارث رحومة السالمي، وبحضور الأعضاء حسام الأطرش، وعبدالحميد زين العابدين، وعلي القادري، وعبد الله الترهوني.

في المقابل، كان الوفد الليبي متمثل في رئيس المنظمة الدولية لذوي الإعاقة بنغازي، ومدرسة روح العطاء لذوي الاحتياجات الخاصة بطرابلس ويمثلها عاطف النكيب، بناءًا على جسر تواصل بين الشركين المعتمدية والدولية منذ عام 2012. (وال) هــ ش/ ر ت

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