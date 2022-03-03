اللجنة العليا للامتحانات برئاسة الأركان تستعد لاجراء امتحانات ترقية الضباط .

طرابلس 03 مارس 2022 م ( وال ) عقدت اللجنة العليا للامتحانات برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي اجتماعا بـمقر إدارة التدريـــب استعدادا لأجراء امتحانات ترقية الضباط للعام 2022م بحضور لواء “نوري الشنوك” (مدير إدارة التدريب، ورئيس اللجنة العليا للامتحانات ورئيس هيئة العمليات لواء ركن “عبدالفتاح البلوق” و رئيس هيئة التنظيم والإدارة لواء بحار “خالـــد عبدالقـادر” و مدير إدارة الشرطة العسكرية لواء ركن “محـمد شابون” و عميد بحار ركن “عبدالله الأمين” وعميد “محمد الصيد” و عميد مهندس “محمـد الطويل” و عقيد “عمر الحسناوي” أعضاء اللجنة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة كل ما يخص سير الامتحانات وتذليل الصعاب والعراقيل التي يمكن أن تواجه اجراء الامتحانات .

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