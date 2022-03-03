ليبيا نيوز

دبلوماسي: مخزون اليورانيوم يؤشر بأن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة رويترز عن “دبلوماسي كبير”- اليوم الخميس- قوله إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وصل إلى درجة قريبة من إنتاج أسلحة نووية، نحو ثلاثة أرباع الكمية المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية واحدة لو كان التخصيب بدرجة أكبر.

وجاء في تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 % تضاعف تقريباً إلى 33.2 كيلوغراماً.

يشار إلى أنه تحدد على نطاق واسع الكمية المطلوبة لصنع قنبلة بنحو 25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%، مع أن “الدبلوماسي الكبير” شكك في موثوقية ذلك، فيما تتواصل المحادثات الغربية الإيرانية بشأن النووي الإيراني، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع تزايد الاشتراطات الإيرانية للسير قُدماً في المحادثات.

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قناة 218 الليبية

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