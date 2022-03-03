ليبيا نيوز

وزارة المالية تسلم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي.

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 3 مارس 2022 م (وال ) – أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس تسليمها لأذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير  لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك