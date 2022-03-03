وزارة المالية تسلم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي.

طرابلس 3 مارس 2022 م (وال ) – أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس تسليمها لأذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .