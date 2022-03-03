وزارة المالية تسلم أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي.

طرابلس 3 مارس 2022 م (وال ) – أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس تسليمها لأذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر فبراير لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .
عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
دبلوماسي: مخزون اليورانيوم يؤشر بأن إيران تقترب من صنع قنبلة نووية
تم النشر منذُ 38 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
اللجنة العليا للامتحانات برئاسة الأركان تستعد لاجراء امتحانات ترقية الضباط .
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
السليني يكشف لــ “وال” تفاصيل اتفاقية شراكة المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة مع تونس
تم النشر منذُ 56 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
أميركا تُحذّر الروس والبيلاروس من نشر أسلحة نووية في روسيا البيضاء
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك