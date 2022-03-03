مراسل ( وال) : وصول أول دفعة من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى مطار معيتيقة

طرابلس 03 فبراير 2022 (وال)- وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلسمساء اليوم الخميس، أول دفعة من المواطنين الليبيين الذين تم إجلائهم من أوكرانيا؛ بعد اجتياحها من الجيش الروسي واندلاع الحرب والأعمال القتالية فيها.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية؛ بهبوط الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية والقادمة من دولة سلوفاكيا بمطار معيتيقة، وعلى متنها قرابة (165) راكبًا من الرعايا الليبيين الذين تم إجلاءهم من أوكرانيا عبر الأراضي السلوفاكية.

وأوضح مراسل (وال) أنه كان في استقبال الطائرة بالمطار أهالي وأقارب العائلات والمواطنين الليبيين، من بينهم الطلبة الدراسون في أوكرانيا.

ولفتت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في منشور لها إلى أن عملية إجلاء الجالية الليبية؛ ستتم على التوالي وعلى الدفعات تباعًا، وبشكل متسلسل خلال الأيام القادمة؛ إلى أن تتم عودة كل الليبيين إلى وطنهم بسلام. (وال)

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