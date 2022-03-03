الحرب الروسية الأوكرانية تسبب اضطراباً في واردات مصر من القمح

أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا اضطراباً في مشتريات مصر من القمح، مع توقف شحنتين ابتاعتهما هيئة السلع التموينية المصرية في الموانئ الأوكرانية، بينما تعرضت شحنات أخرى للخطر ما أدى إلى ارتفاع الأسعار-حسب ما قاله تجار مصريون.

وألغت الهيئة العامة للسلع التموينية مناقصتين منذ الغزو الروسي، وألغت الهيئة المناقصة الأولى بسبب نقص العطاءات، وقامت باستكشاف الأوضاع لتقييم الأسعار بالنسبة للمناقصة الثانية وهي لا تتعجل عملية الشراء، وفقاً لما قاله إبراهيم عشماوي نائب وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريح له لوكالة رويترز للأنباء.

يشار إلى أن مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية – الجهة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب- تذهب لتغطية الخبز المدعوم بشكل كبير والمتاح لأكثر من 60 مليون مصري، فيما تسعى الحكومة إلى إصلاح هذا البرنامج لأنها تحاول الحد من فاتورة الاستيراد لكنها لم تعلن عن خطة بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تُعد من أكبر المستوردين للقمح في العالم، ونسبة من واردات القطاعين العام والخاص جاءت من روسيا وأوكرانيا بالترتيب، وتبحث مصر بعد الأزمة في الاتجاه إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قربه دون استبعاد مصدرين آخرين مثل الولايات المتحدة الأميركية وكازاخستان ورومانيا.

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