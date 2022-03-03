السفارة الليبية في سلوفاكيا: 165 من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا في طريقهم إلى طرابلس

طرابلس 03 مارس 2022 (وال)- أعلنت سفارة ليبيا في سلوفاكيا اليوم الخميس، أن طائرة تحمل على متنها 165 من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر الأراضي السلوفاكية في طريقها إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وقالت السفارة – عبر حسابها على فيسبوك – إن الرحلة رقم “U2228″أقلعت عصر اليوم من مطار “كوشيتسه” الدولي إلى في طريقها إلى مطار معيتيقة.

واخطرت السفارة كافة الرعايا الليبيين بان هنالك رحلتين اضافيتين، الأولى يوم الغد الجمعة والثانية يوم السبت.

ودعت الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا تسجيل أسمائهم لدى عضو اللجنة المشرفة المتواجد في الفندق أو الاتصال على أرقام أعضاء اللجنة المذكورين.

وأضافت السفارة أن الرحلة التي تحمل رقم “8”U222، ستقلع من مطار “كوشيسه” الدولي على تمام الساعة 12 ظهرا وأن التواجد بالمطار سيكون الساعة 8 صباحا. (وال)

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