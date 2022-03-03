وزارة الزراعة تناقش مع مدراء مشاريع الزيتون بالمنطقة الوسطى المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المشاريع .

طرابلس 3 مارس 2022 م ( وال ) – عقدت لجنة توحيد المؤسسات بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية اجتماعا مع مدراء مشاريع الزيتون بالمناطق الوسطى ضمن خطة وزارة الزراعة للاهتمام بالمشاريع الزراعية ومشاريع الزيتون

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه مدراء مشروعي غرب سرت وابونجيم الزراعيين المشاكل والصعوبات التي تواجه هذه المشاريع والعمل على حل المختنقات و تفعيل لجنة متابعة مشاريع المنطقة الوسطي للاطلاع ميدانياً علي المشاريع وتقديم تقرير حول اعادة تفعيلها

وتسعى وزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات الامنية والمحلية ببلدية سرت لاعادة تفعيل المشاريع الزراعية بالمنطقة وتطويرها .