الأمين العام للأمم المتحدة يتابع تطورات الأحداث في ليبيا .

طرابلس 03 فبراير 2022 م (وال) – يواصل الأمين العام للأمم المتحدة ” انطونيو غوتيريش ” متابعته تطورات الأحداث في ليبيا بشكل مستمر، بما في ذلك جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة لحكومة جديدة.

أفاد بذلك بيان منسوب إلى ” ستيفان دوجاريك” المتحدث الرسمي باسم الأمين العام .

وأعرب ” غوتيريش ” في البيان عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد بأن التصويت في مجلس النواب لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات، مع حدوث أعمال تهديد قبل الجلسة.

وجدد الأمين العام – حسب البيان – التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 ، وعلى ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من ( 2.8 ) مليون ليبي تسجلوا للانتخاب لاختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس إطار دستوري وقانوني سليم.

ودعا الأمين العام كافة الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.

وكشف البيان المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا “ستيفاني وليامز” تعتزم دعوة لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أقرب وقت ممكن، للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

(وال)